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Обновленный кроссовер Subaru XV появится в РФ уже в марте 2021 года

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Subaru обновлённую версию своего популярного на глобальном рынке кроссовера XV у нас начнет продавать в марте.
Subaru XV станет доступен для покупки в марте 2021 года. Его можно будет приобрести с 1,6-литровым 114-сильным агрегатом и 2,0-литровым 150-сильным ДВС.

Такие данные стали известны после оформления автопроизводителем Одобрения типа транспортного средства (ОТТС), которое уже разместили в базе Ростандарта.

В ОТТС указано, что Subaru XV получит вариатор и симметричный полный привод Subaru Symmetrical AWD.

Для модели будут доступны следующие опции: климат-контроль, подогрев сидений, контроль давления в шинах, бесключевой доступ, камера заднего вида и адаптивный круиз-контроль

Напомним, летом текущего года в России появится новое поколение Outback, при этом в 2021 году российский рынок покинет седан Subaru Legacy.

subaru Subaru XV
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