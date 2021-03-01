Обновленный кроссовер Subaru XV появится в РФ уже в марте 2021 года

Subaru обновлённую версию своего популярного на глобальном рынке кроссовера XV у нас начнет продавать в марте.
Subaru XV станет доступен для покупки в марте 2021 года. Его можно будет приобрести с 1,6-литровым 114-сильным агрегатом и 2,0-литровым 150-сильным ДВС.
Такие данные стали известны после оформления автопроизводителем Одобрения типа транспортного средства (ОТТС), которое уже разместили в базе Ростандарта.
В ОТТС указано, что Subaru XV получит вариатор и симметричный полный привод Subaru Symmetrical AWD.
Для модели будут доступны следующие опции: климат-контроль, подогрев сидений, контроль давления в шинах, бесключевой доступ, камера заднего вида и адаптивный круиз-контроль
Напомним, летом текущего года в России появится новое поколение Outback, при этом в 2021 году российский рынок покинет седан Subaru Legacy.