В компании Nissan придумали, как повысить эффективность обычных двигателей

Nissan удалось сделать, казалось бы невозможное, а именно повысить термическое КПД до 50%, при том что средний показатель сейчас составляет 40%.

Японская компания рассказала про свою разработку, позволяющую ДВС сделать еще более эффективными.

Специалисты продемонстрировали концепцию STARC: Strong, Tumble & Appropriately Stretched Robust Ignition Channel, которая является усиленным потоком обеднённой топливовоздушной смеси при сжигании в цилиндре за счет повышенной степени сжатия и применении «длинной» искры.

Разработка является полностью рабочей, но только при условии, что агрегат будет работать на постоянных оборотах, при одинаковой нагрузке и при использовании рекуперации тепла.

В Nissan намерены новую разработку применять только в гибридных силовых установках, где ДВС будет работать как генератор для зарядки тягового аккумулятора.