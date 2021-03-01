В ОНФ предложили отменить технические осмотры для оформивших полисы ОСАГО

Общероссийский народный фронт (ОНФ) предлагает отменить техосмотр для некоторых автомобилей, так как проводя его невозможно выявить дефекты машины.

Основатели организации предложили вместо техосмотра ввести повышающий коэффициент за полис ОСАГО.

Если предложение будет рассмотрено и одобрено, то автовладельцы использующие автомобили только в качестве личного транспорта смогут выбирать техосмотр или повышенный коэффициент за полис ОСАГО.

По словам представителя ОНФ, в России чаще всего к ДТП приводят проблемы с шинами и дисками, а дефекты в данном случае невозможно выявить во время процедуры техосмотра, к тому же в РФ действует сезонная смена «резины».

Предлагается контроль за состоянием транспорта переложить на ГИБДД, чтобы инспектор мог на месте выявить дефекты шин или дисков, а также оптики или другие нарушения конструкции автомобиля.