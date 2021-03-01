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Chery объявила о пожизненной гарантии на свои двигатели с 1 января 2021 года

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Chery на ДВС новых моделей будет предоставлять пожизненную гарантию.

Пока такое предложение действует на территории Китая и только на кроссоверы Tiggo 8, Tiggo 7, Tiggo 5x, Tiggo 3x и седан Arrizo 5.

По заявлению производителя, в дальнейшем пожизненную гарантию получат и другие модели, которые появятся в будущем.

Теперь пожизненная гарантия действует на авто купленные еще с 1 января 2020 года, и это несмотря на то, что заявление о бессрочном гарантийном обслуживании будет сделано только в феврале текущего года, пишут «Китайские автомобили».

Пока неизвестно появится ли бессрочная гарантия в России. Сейчас китайский автопроизводитель на свои ДВС дает гарантию три года или 100 тыс. км пробега, а на другие узлы гарантия составляет 150 тыс. км или 5 лет.

chery
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