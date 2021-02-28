Пневмоподвеска — что это и зачем она нужна?

Пневмоподвеска, или пневматическая подвеска — это одна из разновидностей подвесок, которая дает возможность регулировать дорожный просвет (клиренс) автомобиля без использования физической силы. Регулировка происходит в автоматическом или полуавтоматическом режиме.
Пневматические подвести уже более 70 лет используют в коммерческом грузовом автотранспорте и полуприцепах. Плюс часто оборудуются пневмой легковые авто бизнес-класса. А относительно не так давно появился тренд самостоятельной установки пневмоподвески на машины, у которых она не была предусмотрена заводом-изготовителем.
Традиция установки пневмоподвески пришла в Россию с Запада, и она приобрела свой колорит. Ставят пневму в основном на отечественные автомобили, и на первом месте, конечно, Приора.
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Главное отличие пневматической подвески от пружинной заключается в установки пневмоподушки вместо металлической пружины. Владелец пневмоподвески может отрегулировать ходовые качества авто, подбирая нужное давление в подушках.
Устройство пневмоподвески
Пневмоподвеска состоит из четырех базовых конструктивных частей:
- Компрессор;
- Упругие элементы;
- Система управления;
- Ресивер.
Каждый из этих элементов пневматической подвески играет собственную определенную роль. Рассмотрим их подробнее:
Компрессор. Так как подвеска пневматическая, то для исполнения своих функций для нее требуется источник сжатого воздуха. Им и является компрессор, с помощью которых воздух закачивается в упругие элементы. Компрессор состоит из таких элементов, как электрический двигатель и осушитель воздуха, а также электромагнитных клапанов, которые отправляют сжатый газ по определенному контуру.
Упругие элементы. Чаще всего в качестве упругих элементов выступают пневматические баллоны. Их ставят по одному на колесо. Основная функция — удержание кузова автомобиля на заданной высоте относительно дороги. Пневмобаллоны делают из многослойной плотной резины и наполняют сжатым воздухом. Внешне они выглядят как “таблетки”, поделенные на секции.
Ресивер. Воздух из компрессора попадает в упругие элементы через ресивер. Это металлический баллон, ёмкостью от 3 до 10 литров. В него закачивается воздух, который потом через магнитные клапаны поступает в упругие элементы.
Система управления. Современная пневмоподвеска обязательно оснащается системой управления, которая включает в себя различные датчики:
- Текущий уровень кузова автомобиля над дорогой;
- Ускорение автомобиля;
- Давление в системе;
- Температура компрессора пневмоподвески..
Информация с датчиков поступает в электронный блок управления (ЭБУ), после чего обрабатывается в реальном времени и формирует сигнал для , исполнительных устройств. Блок управления пневмоподвеской существует во взаимодействии с электронным блоком управления (ЭБУ) двигателя и системой курсовой устойчивости.