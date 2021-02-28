Что нужно знать о сцеплении? Может ли автомобилист сам определить, что со сцеплением что-то не так?

Рассуждать о том, сколько в среднем может прослужить сцепление, не совсем корректно, так как тут нужно учитывать как изначальное качество системы, так и внешние условия. Если отталкиваться от усредненных данных, то срок использования составляет примерно 100 тысяч километров пробега. Дальше нужно или чинить его, или полностью менять. Но тут важно понять, когда именно водителю стоит бить тревогу и срочно ехать на СТО.

Как определить, что сцепление нуждается в полной замене?

Как уже было сказано, есть много факторов, которые приближают время наступления износа сцепления. Многие из этих факторов создает сам водитель своим поведением во время езды. Например, плохо сказывается зажимание педали во время краткосрочных остановок – выжимной подшипник при таком раскладе выйдет из строя раньше положенного срока. Резкие старты вредны для автомобиля во всех смыслах – это плохо как для шин, так и для сцепления. Не до конца отпускать педаль тоже не очень хорошо, ведь это может привести к пробуксовке и к более быстрому износу.

Даже если водитель не делает всего вышеперечисленного, то это не обезопасит его от поломки системы сцепления. Замена сцепления рано или поздно потребуется, Главное – определить момент, когда машину нужно на несколько дней отдать на ремонт. Это нужно делать тогда, когда обороты двигателя растут, но скорость не набирается в нормальном режиме. Диски сцепления могут пробуксовывать, система может срабатывать с явным запозданием. Машина может начать потреблять намного больше топлива без видимых на это причин. Педаль сцепления может не возвращаться в исходное положение.

Можно посмотреть на работу педали сцепления со стороны – тугой или слишком свободный ход педали является верным признаком проблем.

Как нужно выполнять замену сцепления?

Данную работу следует проводить исключительно на СТО, силами опытных специалистов. Все ключевые детали сцепления, а именно диск, корзина сцепления, маховик, изнашиваются примерно с одинаковой скоростью, чтобы кто не заявлял. Поэтому лучше менять сцепление в комплекте – это еще и выйдет немного дешевле. Для стабильной работы системы нужно, чтобы все отдельные детали были от одного производителя.

Проводить ремонт ключевых систем автомобиля лучше на проверенных СТО, иначе могут быть проблемы – от некачественных работ, то необоснованного завышения стоимости данных работ.