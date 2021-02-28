Особенности установки гбо на дизельные и турбированные двигатели

Установка газового оборудования на автомобиль плохо влияет на работу двигателя и опасна для дальнейшей эксплуатации самого транспортного средства. Такое мнение является довольно распространенным среди большинства автомобилистов. Но сейчас мы выясним, насколько это является правдой.

«Экономия средств на топливе!» — основное преимущество ГБО. С этим согласятся абсолютно все владельцы авто, которые его установили, так как газ имеет плюсы среди других видов горючего не только в ценовой политике.

Среди главных:

стабильность агрегатного состояния (пара, которая попадает в двигатель, при взаимодействии с маслом не смывает масляную пленку со стенок и не разбавляет его в картере);

диффузия (он полностью сгорает не оставляя осадка и нагара на клапанах и свечах зажигания);

медленная скорость сгорания (нагрузка на поршневую и коленчатый вал значительно ниже);

экологичность (уменьшено количество выхлопов в окружающую среду).

И, наконец, разрушаем главный миф об опасности. ГБО является абсолютно безопасным и не вредит авто, если оно правильно установлено и настроено. Соблюдение всех правил эксплуатации авто с соответствующей установкой обеспечит Вам полный комфорт во время езды. Запомните, что заправлять газовый баллон полностью запрещено. Необходимо всегда оставлять примерно 20% свободного места, поскольку газ имеет свойство расширяться при нагревании.

Газовое оборудование устанавливается на все авто, кроме тех, у которых стоят высокомощные двигатели V6 или V8. Технические характеристики ГБО не могут работать с высоким давлением, которое бывает у дизельных моторов.

Собственно, именно дизеля, в отличии от турбированных, имеют некоторые проблемы с установкой. У них нет системы зажигания и чтобы газ загорелся, его необходимо транспортировать с большим количеством дизеля. Дизельный мотор будет нормально работать только при замещении 25% газа и 75% дизеля. Установка такой системы является дорогой, поэтому окупить потраченные деньги быстро не получится.

С турбодвигателями проще — у них только существует разница в стоимости деталей.

Если решили сменить вид топлива, то тщательно подготовьтесь к этому. Изучите особенности своего автомобиля и послушайте рекомендации специалистов. Это нужно для того, чтобы убедится в возможности хорошей работы ГБО на автомобиле. Ни в коем случае не делайте это у соседа в гараже, потому что потом можете пожалеть и потратить в разы больше денежных средств.