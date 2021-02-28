Специалисты компании «Запсибмоторс» поделились как нужно выбирать рулевую рейку.

Рулевая рейка – один из важных узлов управления машины. Неисправность этой детали приводит к проблемам с управлением и безопасностью на дороге. Поэтому каждому автовладельцу желательно знать, как выбрать рулевую рейку, если предыдущая вышла из строя, и как ее правильно эксплуатировать.

Для начала стоит изучить принцип работы этого узла и существующие разновидности.

Принцип работы рулевой рейки

Назначение рулевой рейки – передавать усилие на рулевую тягу от рулевой колонки. Когда водитель поворачивает руль влево или вправо, он прикладывает некоторые усилия, чтобы передние колеса повернулись в нужном направлении.

Новое конструктивное решение возникло благодаря невозможности до бесконечности увеличивать рулевое колесо и уменьшать зубчатую передачу. Так появилась рейка с гидравлическим или электрическим усилением. С ее помощью управлять транспортным средством стало гораздо комфортнее и безопаснее.

Виды рулевых реек

Есть четыре разновидности рулевых реек:

Механическая. Эта модель не имеет дополнительных усилителей, поэтому во время поворота руля водителю приходится прилагать силу. Механические рейки устанавливали на отечественные авто старых моделей (например, «Жигули»). Гидравлическая. Наиболее популярная разновидность, которую еще называют рейкой с ГУР. Имеет следующий принцип работы: водитель рулит, механизм приводит в работу правый или левый цилиндр, пропуская в них гидравлическую жидкость. Разница давлений значительно облегчает поворот, поэтому особой силы водителю прилагать не приходится. Электрическая. По-другому она называется рейкой с электроусилителем руля (ЭУР). На торсионном валу находится датчик, который реагирует на поворот рулевого колеса. При этом автомобильный ЭБУ регистрирует также обороты коленвала, данные датчиков скорости и поворота. Исходя из этих показателей электрический мотор сам завершает поворот, так же, как в случае с ГУР. Располагаться усилитель может как на рулевой колонке, так и на самой рейке. Электрогидравлическая. Это гибридная модель, совмещающая преимущества гидравлического и электрического усилителя. Называется рейкой с ЭГУР. По сути, это усовершенствованная гидравлическая модель с настройками работы. Такая запчасть стоит недешево.

Недостатки ГУР и ЭУР

Стоит немного поговорить о недостатках каждого вида рулевых реек. Что касается механической модели, то ее минусы очевидны, а вот недостатки ГУР и ЭУР не помешает рассмотреть более подробно.

Электроусилители оснащаются моторами малой мощности, которые плохо подходят для больших, тяжелых машин.

Во время быстрой езды, когда угол управления становится острым, электроусилитель работает не так хорошо, как при медленной езде с широкими углами поворота. Однако это можно подкорректировать в настройках ЭБУ (в гидравлических усилителях такой возможности нет).

Рулевые рейки с электроусилителем имеют высокую цену.

В целом, ЭУР помогает без особого труда разворачивать авто в условиях ограниченного пространства. Кроме того, с ним можно очень долго удерживать руль в крайнем положении.

Что касается недостатков гидравлического усилителя руля, то они таковы:

Имеют сложную конструкцию. Для нормальной работы их необходимо обслуживать каждые год-два.

В ГУР не предусмотрена возможность менять режимы работы на разных скоростях. Гидравлика хорошо работает на малой и средней скорости, когда не требуется резко маневрировать, и скорость отклика не имеет большого значения.

Не всегда целесообразное уменьшение мощности двигателя. Когда машина уже разогналась, усилитель становится не нужен, а мощность тратится впустую.

Лучше всего отдавать предпочтение ЭУР. Он имеет относительно небольшие размеры и хорошо сочетается со сложной электронной системой авто.

В большинстве грузовых и легковых машин установлен гидроусилитель. Поэтому имеет смысл получше узнать о его устройстве и работе.

Особенности конструкции

Конструкция рулевой рейки включает следующие элементы:

картер – защитный корпус из алюминия;

«червяк» (шестеренка), соединяющийся подшипником с рулевой колонкой и поворачивающийся при ее движении;

зубчатый участок, который пружинами соединяется с шестеренкой;

ограничитель амплитуды движения, с одной стороны которого находится силовой манжет, а с другой – втулка рулевой тяги;

уплотнители, водонепроницаемые кольца, опорные втулки и другие мелкие детали.

Рулевая рейка изготовлена из алюминия и прочной стали. На первый взгляд, здесь нечему ломаться. Но иногда деталь выходит из строя. Давайте разберемся, из-за чего это происходит.

Причины поломки

Рулевая рейка сделана из металла, поэтому она не сгибается даже при больших нагрузках. Чтобы ее поломать, нужно приложить очень большие усилия. Именно поэтому механические рулевые рейки на старых машинах еще продолжают служить. Стоит помнить, что все модели реек нуждаются в хороших, целых уплотнителях и подшипниках. Эти комплектующие входят в ремкомплект.

В гидравлических моделях чаще всего ломаются именно гидроусилители. При этом остальные детали продолжают исправно работать. В случае подобной поломки в автосервисе чинят усилитель, а саму рейку чистят и ставят новый ремкомплект.

Кроме того, любой металл, даже самый прочный, постепенно истирается и покрывается оксидом. Рейки оснащаются специальными пыльниками, которые защищают узел от пыли, воды и песка. Если на их поверхности появляются трещины или надрывы, конструкция начинает быстро изнашиваться.

Сильно повреждает автомобильные узлы движение по плохим дорогам. Постоянная тряска и подпрыгивание на кочках приводят к появлению трещин на картере, повреждению зубчатого участка.

Ресурс рулевой рейки составляет 200-250 тыс. км, но он может сильно уменьшиться под влиянием следующих факторов:

качество дорожного покрытия и манера вождения;

то, насколько хорошо автомобилист следит за пылинками;

то, как часто он меняет ремкомплект.

Рулевая рейка требует внимательного отношения и бережной эксплуатации. При аккуратном вождении и своевременном обслуживании она проработает очень долго.

Самые частые поломки и их устранение

Неисправность рулевой рейки выявляется во время движения. Если деталь начинает барахлить только при езде по неровной дороге и быстром ускорении, значит, ее еще можно починить. Если же проблемы начинаются сразу после того, как машина трогается с места, то рейка уже сильно изношена и ремонту не подлежит.

Чаще всего случаются следующие поломки:

рейка стучит во время движения;

рулевая колонка люфтит;

руль не становится в центральное положение;

слышны биения руля;

из гидроусилителя подтекает масло;

чтобы повернуть руль, приходится прилагать силу.

Не стоит забывать, что причиной биения руля могут быть и другие неисправности: износ ШРУСов, сайлентблоков, проблемы с тормозной системой, амортизаторами. Если поломана рейка, то биения ощущаются на плохой дороге. Как правило, неисправность нужно искать во втулке.

Если рейка сильно стучит и скрипит, стоит проверить, нет ли ржавчины на вторичном валу, не изношены ли сальники, и не люфтят ли подшипники на первичном валу. Еще одна причина – расширение зазора в зубьях валов рейки.

Для продления срока эксплуатации узла, необходимо придерживаться следующих рекомендаций:

периодически проверяйте пыльники, и если на них есть трещины или надрывы – меняйте;

перед тем как тронуться, прогрейте усилитель, покрутив руль влево-вправо;

проверяйте уровень масла в гидроусилителе;

не задерживайте руль в крайних положениях дольше пяти секунд;

не выворачивайте колеса, когда машина остается на парковке.

Выбор

Прежде всего, нужно узнать, можно ли отремонтировать старую рейку. Если она еще является ремонтопригодной, необходимость покупки новой детали отпадет сама собой. Очень часто ломается не основная часть, а дополнительные элементы. Иногда нужно просто заменить ремкомплект и провести регулировку.

Если узел полностью пришел в негодность, придется его выбросить и поставить новый. При покупке новой запчасти руководствуйтесь следующими рекомендациями:

Подбирайте изделие в соответствии с VIN-кодом. Так вы сможете подобрать оригинальную запчасть, которая будет полностью совместима в вашим авто. Если нет возможности купить оригинальные комплектующие, поищите качественные аналоги.

Выбирайте изделие, ориентируясь на код старой запчасти.

Учитывайте технические характеристики машины: габаритные размеры, сторону руля, расположение передаточного узла, вид усилителя и прочие параметры. Сообщите их консультанту автомагазина, и он подберет вам оптимальный вариант.

Поскольку рулевые рейки, особенно для иномарок, стоят недешево, некоторые автовладельцы покупают запчасти б/у или восстановленные. Так тоже можно делать, однако обращайте внимание на качество изделия. Хорошая рейка, даже б/у, может прослужить еще не один год. Но гарантии вам никто не даст. Поэтому лучше не рисковать и покупать новые комплектующие.

Не забудьте купить новые пыльники, хомуты и смазку, если их нет в комплекте. Без этих элементов даже качественная рейка не прослужит вам долго.