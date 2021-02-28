Инофинити QX50, роскошный внедорожник с двигателем VC-Turbo с переменной степенью сжатия, дебютирует на шоу в Лос-Анджелесе. Это первый в мире серийный двигатель такого типа.

Двухлитровый двигатель VC-Turbo регулирует степень сжатия для оптимизации мощности и эффективности. Он сочетает в себе мощность двухлитрового бензинового двигателя с турбонаддувом с крутящим моментом и эффективностью четырехцилиндрового дизельного двигателя.

Где его можно купить?

Компания Сибирские моторы https://sm-infiniti.ru предлагает купить этот автомобиль. Кристиан Менье, вице-президент Infiniti, так характеризует новую модель, представленную в Лос-Анджелесе: «QX50 — самый важный автомобиль, который мы когда-либо выпускали. Он воплощает в себе все, что бренд считает своими атрибутами: красивый дизайн, ультрасовременные технологии и отличные характеристики. Как среднеразмерный внедорожник премиум-класса, это нужный автомобиль в нужное время в одном из самых быстрорастущих сегментов рынка в мире ».

Особенности

Двигатель VC-Turbo предлагает переменную степень сжатия — от 8: 1 (для производительности) до 14: 1 (для эффективности). Двухлитровый бензиновый мотор развивает 268 л.с. и 380 Нм. Модели инфинити qx50 с передним приводом обеспечивают на 35 процентов меньше. Расход топлива по сравнению с бензиновым двигателем V6 в предыдущем QX50 и моделями с полным приводом — расход топлива ниже на 30 процентов. Infiniti QX50 имеет серийный передний привод, 4х4 опционально. Коробка передач — Xtronic бесступенчатая. Максимальная скорость QX50 составляет 230 км / ч, а разгон до сотни — 6,3 секунды. Заднее сиденье выдвижное. Объем багажного отделения составляет от 895 л до 1048 л — в зависимости от настройки сиденья. При сложенных задних сиденьях объем багажника увеличивается до 1699 литров.

О компании

Infiniti — японский производитель легковых автомобилей класса люкс, относящихся к группе премиум. Компания принадлежит Nissan Motor Co. Ltd. История бренда восходит к 1989 году, когда японский Nissan решил создать престижный продукт, предназначенный в основном для американского рынка. Эта процедура практически идентична той, что предлагала Toyota при создании своего люксового бренда Lexus. Название Infiniti происходит от английского слова «бесконечность», означающего «бесконечность». Первые неудачи нового бренда были вызваны недостаточной рекламой, небольшим ассортиментом моделей и слишком большим сходством с обычными версиями Nissan, на которых они базировались. Однако со временем качество самих моделей и их количество значительно повысились, что привело к хорошим результатам продаж. В 2002 году на рынке США был продан миллионный Infiniti. Однако наибольшее развитие произошло после начала сотрудничества с французским Renault. Присутствие в США расширилось на такие рынки, как Россия.