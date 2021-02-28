5 причин, почему лучше покупать Land Rover у официального дилера

Land Rover — марка, производящая представительные автомобили, пользующиеся успехом по всему миру. Надежность и повышенная проходимость сделали Ленд Ровер истинным фаворитом на территории СНГ. Первый вопрос, с которым сталкиваются потенциальные покупатели, с кем же все-таки заключить сделку, с официальным или серым дилером?

Сниженная стоимость может служить убедительным аргументом в пользу нелегального продавца. Однако минусы от такой покупки в 99 случаях из 100 перевесят плюсы Поэтому лучшая рекомендация автомобилистам — придерживаться правил и быть добропорядочным покупателем. Эта тактика имеет гораздо больше плюсов.

Почему лучший дилер — законный дилер

Честность и прозрачность. Правда, что не все официальные представители готовы работать с минимальной наценкой и делать приятные скидки клиентам. Однако при сотрудничестве с ними покупатель заключает юридическую сделку непосредственно с компанией, следовательно, может пользоваться всеми преимуществами, которые предоставляет Land Rover всем клиентам.

Правда, что не все официальные представители готовы работать с минимальной наценкой и делать приятные скидки клиентам. Однако при сотрудничестве с ними покупатель заключает юридическую сделку непосредственно с компанией, следовательно, может пользоваться всеми преимуществами, которые предоставляет Land Rover всем клиентам. Гарантия и техническая поддержка от компании. При покупке оформлении договора покупки-продажи официальный дилер Ленд Ровер предоставляет право на гарантийное обслуживание, что позволит сэкономить круглую сумму в дальнейшем.

При покупке оформлении договора покупки-продажи официальный дилер Ленд Ровер предоставляет право на гарантийное обслуживание, что позволит сэкономить круглую сумму в дальнейшем. Возможность кредитования. С официальным дилером можно оформить кредитный договор в банке.

С официальным дилером можно оформить кредитный договор в банке. Честные скидки. Возможность снижения стоимости зависит от лояльности дилера, а также от политики самого бренда. Есть реальная вероятность попасть на акционный товар или договориться о бонусе.

Возможность снижения стоимости зависит от лояльности дилера, а также от политики самого бренда. Есть реальная вероятность попасть на акционный товар или договориться о бонусе. Полная комплектация. В шоу-руме у официального дилера, как правило, представлен весь модельный ряд Land Rover. Клиент гарантированно получит автомобиль с полной оригинальной комплектацией, а при желании сможет купить дополнительные идеально подходящие гаджеты прямо на месте.

В шоу-руме у официального дилера, как правило, представлен весь модельный ряд Land Rover. Клиент гарантированно получит автомобиль с полной оригинальной комплектацией, а при желании сможет купить дополнительные идеально подходящие гаджеты прямо на месте. Тест-драйв. Опробовать приглянувшуюся модель — это нормальное желание, в котором благонадежный поставщик точно не откажет потенциальном клиенту.

Как найти хорошего дилера в своем городе

Чтобы найти хорошего автодилера, нужно прежде всего узнать о его репутации. Стоит почитать отзывы на независимых ресурсах, опросить знакомых.

Не стоит останавливаться на первом попавшемся дилере. Ничто не мешает навестить его конкурентов и внимательно изучить все предлагаемые условия.

Не помешает сравнить дилерские цены с теми, которые представлены на официальном ресурсе.

Время существования салона — один из главных показателей надежности. Если на счету несколько лет работы и сотни довольных клиентов — можно говорить о сделке.

Как становится ясно, сертифицированный дилер по всем показателям превосходит незарегистрированного. Стоит ли рисковать деньгами, а возможно, и собственной безопасностью, приобретая новый или подержанный Land Rover по заманчивой, но сомнительной цене? Ответ ясен любому благоразумному человеку.