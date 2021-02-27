Летняя авторезина: комфорт и безопасность

Интернет-магазин шин tireshop.ua/shini/legkovoy-avtomobil/vsesezonnye предоставляет возможность автовладельцам выбрать покрышки и диски известных брендов по доступной стоимости. Интернет-магазин резины в Украине – это постоянное обновление ассортимента товара, профессиональное сервисное обслуживание и предоставление гарантии на купленную продукцию.

Условия эксплуатации

Комфорт и безопасность на дороге обеспечивает летняя резина высокого качества, подобранная в соответствие с рекомендациями завода-изготовителя легкового и грузового транспорта.

Автомобильная покрышка – единственный элемент автомобиля, который соприкасается постоянно с дорожным покрытием, по этой причине подвергается усиленному износу. От того, насколько правильно будут подобраны автопокрышки для теплого сезона, зависит уровень маневренности, безопасность водителя и пассажиров.

Погода весной и осенью в Украине нестабильная, случаются резкие температурные перепады, оттепели. Летом могут выпадать обильные осадки. Асфальт на автобанах раскаляется под действием прямых солнечных лучей. Еще одна особенность украинских магистралей – покрытие дорог не всегда качественное, нередко встречаются ямы, которые необходимо объезжать. Плохие дороги – испытание для автопокрышек, поэтому к покупке летней резины необходимо подойти основательно.

Покупка шин известных брендов дает уверенность в путешествиях, особенно когда приходиться ездить на дальние расстояния, путешествовать по бездорожью и проселочным дорогам.

Правильный выбор покрышек, помимо безопасности, дает еще и экономию топлива. По этой причине не всегда покупка более дешевых моделей – выгодней с экономической точки зрения.

Нюансы подбора

Изучайте предложения на рынке, отзывы пользователей. Покупайте товар в проверенном магазине, который гарантирует оригинальность товара. На автопокрышке предоставляется обязательная гарантия от производителя. В случае, если обнаружится заводской брак, шину можно быстро заменить, просто предъявив чек.

Стоимость разных видов летней резины отличается, она зависит от:

марки машины;

бренда-производителя;

особенностей дизайна протектора;

радиуса и других рабочих характеристик и параметров.

Цена на покрышки в онлайн-магазинах ниже, если сравнивать со стационарными точками продаж. Покупая в интернет-магазине, покупатель может видеть сертификаты, подтверждающие, что продавец является официальным дилером. Онлайн-покупка не располагает к спешке, можно выяснить все детали у консультанта, задать вопросы, относительно правильности подбора модели автопокрышек для определенного автомобиля. Вариантов шин больше, можно видеть полную информацию о товаре и технические характеристики. Для жителей города Киев возможен самовывоз авторезины со склада.