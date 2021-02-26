Skoda показала новый хэтчбек Fabia и назвала его характеристики

Чешская марка решила частично рассекретить хэтчбек Fabia следующего поколения, который будет представлен до конца этого года.

Точная дата презентации пока не названа, да и внешность новинки не рассекречена. Skoda пока распространила в сети только фотографии автомобиля в камуфляже.

При этом официально в компании сообщили, что основой для хэтчбека новой генерации стала платформа MQB-A0, за счет которой длина автомобиля увеличилась до 4 107 мм, а расстояние между осями теперь составляет 2 564 мм.

Изменение этих параметров положительно сказалось и на объеме багажного отделения, который вырос до 380 литров, а при сложенных сидениях показатель составит 1 190 литров.

Улучшили в машине и коэффициент лобового сопротивления, который теперь составляет 0,28 против 0,32.

Что касается линейки двигателей, то она будет представлена 1,0-литровым ДВС мощностью 65 и 80 л.с., а также полуторалитровым агрегатом с отдачей 150 л.с. при 250 Нм крутящего момента.

Еще в линейке будут и литровый 95 и 110-сильные установки. Самый мощный двигатель будет работать в паре семискоростным роботом.