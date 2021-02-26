Появились первые снимки салона 7-местной версии кроссовера Hyundai Creta

У кроссовера Hyundai Creta на индийском рынке появится тррехрядная модификация, которая получит отдельное название.

Модель с семиместным салоном будет называться Alcazar, а между тем в распоряжении индийских изданий оказались первые снимки салона семиместной версии кроссовера Hyundai Creta.

Более того, выяснилось, что предлагать автомобиль будут не только в семи-, но и в шестиместном варианте.

На фотографиях, распространенных в Сети как раз и показали шестиместную модификацию, где на втором ряду установлены раздельные капитанские сидения.

Также в интерьере можно рассмотреть два подстаканника, беспроводную зарядную станцию для смартфонов и большой подлокотник.

По некоторым данным, сидения заднего ряда будут оснащены функцией складывания, позволяющей увеличивать грузовое пространство.

Семиместная версия кроссовера от обычного варианта также будет отличаться и оформление экстерьера.

В частности, у модели будет иная решетка радиатора, дизайн колесных дисков, а также бамперы.

В техническом плане изменений не произойдет. Дебют Hyundai Alcazar должен состояться в середине года.