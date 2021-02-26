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Hyundai анонсировал дебют нового недорогого кроссовера Bayon

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Анонс новой модели сопровождался тизерами, распространенными в сети.
Hyundai анонсировал дебют нового недорогого кроссовера с названием Bayon, который будет относиться к сегменту компактных моделей и дебютирует 2 марта на территории Европы.

Автомобиль, как уже известно, станет самой доступной моделью в линейке на европейском рынке. Конкурентами новинки называют Ford EcoSport или Fiat Panda City Cross.

По предварительным данным, в основе кроссовера расположится платформа модели i20, от которой ему достанется и моторная гамма.

Речь идет о литровых установках с отдачей 100 и 120 л.с. Среди трансмиссии будет 6-скоростная механическая КП или 7-ступенчтый робот. Система привода в автомобиле будет только на переднюю ось.

 

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Публикация от Hyundai Europe (@hyundai.europe)

hyundai Hyundai Bayon
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