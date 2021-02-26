Уже скоро на российском рынке появится новый компактный кроссовер от китайской компании Haval, который, как и другие модели марки, будет выпускаться на предприятии под Тулой.

Кроссовер, представленный в Китае под названием Haval First Love, уже готовят к выпуску на российском предприятии.

Между тем, выяснилось, что Haval First Love будут продавать в России под названием Haval Jolion.

Об этом со ссылкой на свои источники в компании сообщило издание «Китайские автомобили», которое уточняет, что название это симбиоз слов joy, «радость», и lion, «лев».

Напомним, что кроссовер будет представлен на российском рынке с турбомотором объёмом 1,5 литра.

Мощность бензинового двигателя составит 150 л.с., а работать он будет в паре с шестискоростной механикой или семискоростной роботизированной коробкой передач.

Система привода на обе оси в новинке не предусмотрена. В Китае автомобиль продается по цене 900 тыс. рублей в эквиваленте. Во сколько обойдется модель в России, информации пока нет.