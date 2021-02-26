Главная » Новости

Haval First Love будут продавать в России под названием Haval Jolion

Просмотров 6 Опубликовано Обновлено

Уже скоро на российском рынке появится новый компактный кроссовер от китайской компании Haval, который, как и другие модели марки, будет выпускаться на предприятии под Тулой.
Кроссовер, представленный в Китае под названием Haval First Love, уже готовят к выпуску на российском предприятии.

Между тем, выяснилось, что Haval First Love будут продавать в России под названием Haval Jolion.

Об этом со ссылкой на свои источники в компании сообщило издание «Китайские автомобили», которое уточняет, что название это симбиоз слов joy, «радость», и lion, «лев».

Напомним, что кроссовер будет представлен на российском рынке с турбомотором объёмом 1,5 литра.

Мощность бензинового двигателя составит 150 л.с., а работать он будет в паре с шестискоростной механикой или семискоростной роботизированной коробкой передач.

Система привода на обе оси в новинке не предусмотрена. В Китае автомобиль продается по цене 900 тыс. рублей в эквиваленте. Во сколько обойдется модель в России, информации пока нет.

Tvoe-avto.com
Выходные данные

Сетевое издание «Твое-Авто» (16+).

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 — 67947 от 13.12.2016 г.

Учредитель: Харитонов Константин Николаевич.

Главный редактор: Чухутова Мария Николаевна.

Телефон редакции: +7 (937) 396-77-86. Время работы: 10.00 — 19.00 по Москве.

Электронный адрес редакции: redactor@tvoe-avto.com.

Проект агентства sorcmedia.ru

© 2021 ТВОЕ-АВТО
Яндекс.Метрика