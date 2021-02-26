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Toyota отзовет в РФ 3,5 тыс. автомобилей Hilux и Fortuner из-за проблем с тормозами

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Росстандарт сообщил о проведении на территории РФ новой отзывной кампании, которая затрагивает автомобили японской марки.
Как стало известно, Toyota отзовет в РФ 3,5 тыс. автомобилей Hilux и Fortuner из-за проблем с тормозами.

Среди отзывных оказались машины, проданные на российском рынке в период с 17 августа 2018 года по настоящее время.

Описывая причину отзыва в ведомстве написали: прочность поршня усилителя тормозов может быть снижена из-за особенностей его производства.

В таком состоянии поршень может получить повреждение при резком торможении и, в худшем случае, тормозной путь автомобиля увеличится по причине снижения эффективности работы усилителя тормозов.

В рамках отзывной кампании владельцам транспортных средств проведут проверку усилителя тормозов и в случае необходимости произведут его замену на модернизированный вариант.

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