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Новый Hyundai Ioniq 5 поставил рекорд по предзаказам в Южной Корее

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Несколько дней назад компания Hyundai провела официальную презентацию нового электрического кроссовера Ioniq 5.
После презентации новинка стала доступна для заказа в Южной Корее. Как стало известно, модель вызвала большой интерес среди автомобилистов.

Новый кроссовер Hyundai Ioniq 5 вызвал ажиотажный спрос в Южной Корее, ведь всего за сутки на него было оформлено более 23 тыс. предварительных заказов.

Как сообщили в компании, это рекордный показатель. Ранее рекорды поставил седан Grandeur шестого поколения после обновления, который в 2019 году собрал за сутки 17 294 предзаказа.

Стоит отметить, что эта новинка появится и на российском рынке, о чем ранее сообщили представители компании.

hyundai Hyundai Ioniq 5
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