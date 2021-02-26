Новый Hyundai Ioniq 5 поставил рекорд по предзаказам в Южной Корее

Несколько дней назад компания Hyundai провела официальную презентацию нового электрического кроссовера Ioniq 5.

После презентации новинка стала доступна для заказа в Южной Корее. Как стало известно, модель вызвала большой интерес среди автомобилистов.

Новый кроссовер Hyundai Ioniq 5 вызвал ажиотажный спрос в Южной Корее, ведь всего за сутки на него было оформлено более 23 тыс. предварительных заказов.

Как сообщили в компании, это рекордный показатель. Ранее рекорды поставил седан Grandeur шестого поколения после обновления, который в 2019 году собрал за сутки 17 294 предзаказа.

Стоит отметить, что эта новинка появится и на российском рынке, о чем ранее сообщили представители компании.