Что дает гарантия на автомобиль?

Многие автолюбители, к сожалению, сталкивались с ситуацией, когда даже новый автомобиль, еще находящийся на гарантии, вдруг начинал работать со сбоями. Вдвойне и даже втройне обидно, если обращение в официальный сервисный центр в такой ситуации оборачивалось отказом в обслуживании, объяснениями и заверениями того, что конкретная поломка – не гарантийный случай. Нужна ли в таком свете вообще гарантия или от нее можно отказаться, сделав выбор в пользу экономии?

Какие случаи признаются гарантийными?

При грамотном и правильном подходе, продленная гарантия – хорошая возможность сэкономить при поломке транспортного средства, исключить личные финансовые потери, провести ремонт без длительного ожидания запчастей. Заключить договор продленной гарантии можно, к примеру, на сайте https://garantech.ru.

Наличие гарантийного договора позволяет выполнить оперативный ремонт основных систем и механизмов транспортного средства. Списки данных механизмов определяются конкретной организацией, например, ГаранТек поможет быстро устранить поломки следующих узлов:

Двигатель, в том числе турбина, если она установлена в штатном варианте непосредственно компанией-производителем;

Коробка передач. Обслуживаются все разновидности трансмиссий, от классических механических агрегатов до наиболее сложных автоматических, роботизированных коробок и вариаторов;

Раздаточная коробка. Она устанавливается не на всех машинах, а только на автомобилях с полным приводом, позволяет лучше реализовать потенциал силовой установки, распределить тяговое усилие по осям;

Электрическая система;

Система охлаждения.

Необходимо помнить, что гарантийный случай – это поломка именно самого механизма, а не компонентов, являющихся для него расходными материалами. Такие компоненты – это цепи, ременные приводы и прочие детали, постоянно находящиеся под нагрузкой, имеющие определенный эксплуатационный ресурс.

Выгодно ли это?

В целом, заключение договора о дополнительном гарантийном обслуживании – выгодное решение. Наступление гарантийного случая не просто позволяет сэкономить деньги на восстановлении, но способствует экономии времени, так как на складах сервисных центров, уполномоченных на обслуживание, всегда есть достаточный запас запчастей. Ремонт выполняется вне очереди, получить исправное транспортное средство удастся за считанные часы, только в наиболее сложных ситуациях восстановление растянется на дни.