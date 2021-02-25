Покупка автомобиля: как не ошибиться с выбором

Передвижение по дороге на собственном автомобиле, прежде всего, должно быть комфортным и безопасным. Именно поэтому выбору авто стоит уделить особое внимание. Наиболее внимательно отнестись к этому вопросу стоит начинающим водителям и подробнее узнать об особенностях покупки авто в Краснодаре.

На что следует обратить внимание

Первоначально следует определить ценовой аспект, а затем начинать искать автомобиль по приемлемой стоимости. Подобрать интересный вариант и ознакомиться с актуальными предложениями подробнее.

Выбор стоит основывать не только на вкусовых предпочтениях относительно марки авто и его внешнего вида. Новичкам стоит обратить внимание на несколько важных моментов. В первую очередь это безопасность. Также предстоит столкнуться с выбором производителя и марки автомобиля.

Безопасность

Одним из главных критериев выбора авто является его безопасность. Для новичков оптимальной будет модель с передним или полным приводом. Такой автомобиль лучше справляется с передвижением по заснеженной или грязной дороге, что в Краснодаре не редкость. Также уменьшается риск заноса при неправильно выполненном маневре.

В комплектации обязательно должны быть в наличии:

подушки безопасности;

система автоблокировки тормозов;

ремни безопасности.

Желательно выбирать автомобиль небольших габаритов, оснащенный современными системами безопасности. Большим и мощным автомобилем управлять сложно и начинающий водитель может не справиться. К тому же расход топлива у таких транспортных средств довольно большой.

Отечественная или иномарка

Относительно производителей автомобилей мнения владельцев разнятся. Некоторые активно поддерживают отечественный автопром, другие – ратуют за иностранных производителей. Выбор модели и марки авто в большинстве случаев происходит на основании ценовой политики. Отечественные автомобили дешевле и запчасти на них всегда есть в свободном доступе. Иностранные комфортнее, а зачастую и безопаснее, но более дороги в обслуживании.

Ассортимент как отечественных авто, так и иномарок велик. Новичку при выборе стоит обратить внимание не только на производителя, но и стоимость обслуживания и ремонта автомобиля. Первое время велика вероятность поцарапать или ударить транспортное средство. Не исключены и поломки. Поэтому начинающим автовладельцам стоит отказаться от приобретения дорогого автомобиля и отдать предпочтение бюджетным вариантам.

К выбору автомобиля стоит отнестись очень ответственно, особенно начинающим автовладельцам. Новичкам лучше приобрести недорогое авто с экономным потреблением топлива и небольших габаритов. Стоит отдать предпочтение моделям с передним или полным приводом – управлять ими проще и комфортнее.