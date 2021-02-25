Займ под залог ПТС

Клиенты автоломбардов имеют возможность получить деньги взаймы не только под залог авто, но и под залог документа, имеющегося у каждого автомобилиста, – ПТС. В ряде случаев предпочтение следует отдавать второму способу, хотя необходимо учитывать и присущие ему недостатки.

Сильные стороны займа, выдаваемого под залог ПТС

Среди важнейших отличий займов, предоставляемых автоломбардами под залог ПТС, от банковских кредитов один из главных состоит в отсутствии у клиента обязанности извещать кредитора о планируемом способе использования взятых взаймы денег. Другие достоинства этого способа решения денежных проблем выражаются в следующем:

Малое по сравнению с подачей заявки в банк количество предъявляемых документов – получить в автоломбарде деньги взаймы можно, предоставив ПТС, права и паспорт.

Короткие сроки оформления займа – в среднем на это уходит около часа.

Отсутствие необходимости предъявлять документ, подтверждающий величину официальных доходов. Это преимущество перед кредитованием в банковской организации обусловлено тем, что ПТС автомобилиста выступает в качестве залога.

На сайте https://www.banki.ru/microloans/catalogue/dengi_pod_zalog_pts/ можно найти предложения по займу под залог ПТС в своём городе. Его размер определяется работником автоломбарда на основании оценочной стоимости транспортного средства. В большинстве случаев он составляет не больше 60% от рыночной стоимости авто.

Порядок выдачи займа

Взяв деньги взаймы под залог ПТС, собственник автомобиля продолжает на нем ездить. Данная особенность крайне важна для автомобилистов, использующих свои транспортные средства для зарабатывания денег и не имеющих возможности вернуть долг без них. В то же время надо помнить о том, что сумма, которую можно получить под залог ПТС, заметно меньше суммы, выдаваемой под залог авто. Заемщик ограничен суммой в пределах 60% от рыночной стоимости автомобиля, потому что ломбарды принимают на себя высокие риски: транспортное средство, остающееся в распоряжении клиента, может пострадать в ДТП или стать добычей автоугонщиков.

На основании приведенной выше информации любой собственник авто может выбрать либо получение кредита под залог паспорта транспортного средства, либо использование в качестве залога своей машины. Выбор одного из двух данных вариантов определяется жизненными обстоятельствами автовладельца и величиной денежной суммы, в которой он нуждается.