Планшеты и их разновидности

Функционально планшеты занимают промежуточное положение между ноутбуками и смартфонами. Эти устройства используются в разных целях, однако лучше всего проявляют себя там, где ноутбуки чересчур велики, а смартфоны малы.

Основные разновидности планшетов

Количество разнообразных моделей планшетов очень велико, но все они делятся на следующие основные разновидности:

Планшеты для развлечений. Это наиболее распространенная разновидность, предназначенная для веб-серфинга, игр, прослушивания музыки, просмотра фильмов, общения в соцсетях и т. п.

Планшеты с GPS. Такие устройства предназначены для навигации, но могут оснащаться множеством других функций. Они имеют дисплей большего размера, чем обычные навигаторы.

Графические планшеты. Главное предназначение этих устройств, как следует из их названия, заключается в работе с графикой. Большинство таких моделей комплектуется стилусом (электронным пером).

Ключевые характеристики

Все существующие планшеты работают на одной из следующих трех операционных систем:

iOS. На данной ОС функционируют лишь планшеты, выпущенные компанией Apple.

Android. Это наиболее популярная ОС для мобильных устройств в мире, на которой функционирует большая часть планшетов разных производителей.

Windows Mobile. На данной ОС функционируют многие планшеты, однако ее популярность существенно ниже, чем у Android и iOS.

Помимо этого, существуют планшеты, поддерживающие одновременно и Windows Mobile, и Android – между данными операционными системами можно переключаться.

Одно из важнейших различий между разными видами планшетов состоит в диагонали дисплея. У небольших планшетов дисплей имеет диагональ семь дюймов, тогда как крупные планшеты оснащаются дисплеями, диагональ которых составляет более десяти дюймов. Среди разных групп потребителей высоким спросом пользуются модели разных размеров, поэтому производители предлагают различные варианты. Однозначно ответить на вопрос, какая диагональ дисплея лучше, нельзя. Здесь все определяется удобством использования и характером задач, решаемых при помощи этих девайсов.

Первоначально на рынке планшетов предлагались только модели, управление которыми осуществляется через сенсорные дисплеи. Однако в дальнейшем производители начали выпускать модели, поддерживающие клавиатуру. Часть из них продается вместе с клавиатурой, и такие гаджеты способны служить полноценной заменой ноутбука или персонального компьютера. Необходимо отметить, что обычно такие планшеты функционируют на базе операционной системы Windows Mobile.

Таким образом, все существующие модели планшетов могут использоваться преимущественно либо для развлечений, либо для навигации, либо для работы. Выбор конкретного устройства зависит от целей, для которых оно будет использоваться большую часть времени. Кроме того, планшеты различаются мощностью и внешним видом, однако эти факторы являются второстепенными.