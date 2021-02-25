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Названы десять самых дешевых автомобилей с «дизелем» на рынке РФ

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Рейтинг самых доступных автомобилей с дизельными агрегатами подготовили российские аналитики сайта «Цена Авто».
Они проанализировали стоимость машин и назвали десять самых доступных автомобилей с «дизелем» на рынке РФ в этом году.

Так, самым дешевым дизельным автомобилем в нашей стране является Renault Duster, который доступен за 1 164 000 рублей.

На второй строчке располагается седан Peugeot 408. Дизельная комплектация этого автомобиля оценена от 1 308 000 рублей. Следующим в списке стал Citroen C4 Sedan с ценником 1 473 000 рублей.

Четвертым и пятым самым дешевым дизельным автомобилем стал Citroen C3 Aircross и Hyundai Tucson.

Минимальная стоимость дизельной модификации этих моделей составляет 1 670 000 и 2 064 000 рублей.

Следующие пять строчек в рейтинге оказались за такими автомобилями: Nissan X-Trail (2 157 000 руб.), KIA Sorento (2 204 900 руб.), Peugeot 3008 (2 259 000 руб.), Mitsubishi L200 (2 329 000 руб.) и Skoda Kodiaq (2 230 000 рублей).

Названа стоимость нового кроссовера Renault Duster на российском рынке

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