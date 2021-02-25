Многим водителям, к сожалению, знакома ситуация, когда акустический комфорт в салоне далек от идеала. На высоких скоростях проблема становится критической: рокот мотора, шорох колес и другие звуки становятся столь выраженными, что даже разговаривать приходится, сильно напрягая голос. Выход в такой ситуации только один – шумоизоляция салона.

Почему шумоизоляцию не ставят на конвейере?

Наверняка, этот вопрос приходил в голову каждому водителю, вынужденному столкнуться с проблемой шума в салоне. Ответ, как это часто бывает, упирается в деньги. Автомобильные концерны экономят, ставят защитные материалы только на автомобили элитного уровня, даже в среднем ценовом сегменте большинство машин откровенно “шумят”. Также концерны не хотят снижать динамические характеристики транспорта, ведь при отделке обязательно увеличится вес, а это негативно скажется на скорости. Получается, что придется действовать самостоятельно. В этом поможет, например, Шумоизоляция автомобилей Анти-Шум.

Зачем она нужна?

Хорошая шумоизоляция требуется сразу по нескольким причинам:

Повышение безопасности поездки. Водитель может думать, что не замечает постоянный неприятный шум, но он, тем не менее, сильно напрягает нервную систему. Не замечая этого, водитель отвлекается, перестает контролировать на 100% управление транспортным средством, что чревато серьезной аварией; Максимальный комфорт. Постоянный гул утомляет. Если в салоне тихо, то и водителю, и его пассажирам становится гораздо легче перенести поездку. Это особенно актуально при путешествиях на дальние расстояния; Дополнительная защита. К примеру, если шумоизоляционный материал установлен на дверях, то их поверхности гораздо лучше выдерживают механические нагрузки, металл не контактирует с водой, что сводит к минимуму вероятность коррозии. Также материал улучшает микроклиматические условия, изолирует салон от внешней среды, увеличивает эффективность работы кондиционера и печки.

Места размещения

Испытания показывают, что около 30 процентов внешних шумов проникают в салон через стекла. К сожалению, изолировать стекла невозможно. Но хороших результатов можно достичь и работой с другими наиболее уязвимыми плоскостями. Основное внимание нужно уделить полам, дверям, областям колесным арок изнутри и снаружи, перегородке, отделяющей салон от двигательного отсека, крыше и багажнику. Если все выполнено грамотно, то поездки станут гораздо комфортнее!