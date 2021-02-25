Благодаря видеоролику автомобиль нового поколения оказался полностью рассекреченным до премьеры, которая должна состояться только в третьем квартале года.

Можно ожидать, что скоро премиальная марка вынуждена будет провести презентацию новинку раньше.

В сети опубликовали первое видео нового поколения кроссовера Lexus NX, причем сделал это неизвестный сотрудник представительства компании в Европе.

Проморолик раскрывает дизайн новинки, которая в целом остается узнаваемой, но при этом получила обновленную оптику, решетку радиатора, бамперы, а также у кроссовера стала меньше площадь остекления, что сделало его внешность более стремительной.

В салоне также произошло много изменений. Так, в автомобиле изменился блок управления сервисными функциями, появился большой сенсорный экран для водителя.

Стоит ожидать, что в техническом плане также произошли изменения, о которых, возможно в ближайшее время расскажет сам производитель.