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Опубликовали первое видео нового поколения кроссовера Lexus NX

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Благодаря видеоролику автомобиль нового поколения оказался полностью рассекреченным до премьеры, которая должна состояться только в третьем квартале года.
Можно ожидать, что скоро премиальная марка вынуждена будет провести презентацию новинку раньше.

В сети опубликовали первое видео нового поколения кроссовера Lexus NX, причем сделал это неизвестный сотрудник представительства компании в Европе.

Проморолик раскрывает дизайн новинки, которая в целом остается узнаваемой, но при этом получила обновленную оптику, решетку радиатора, бамперы, а также у кроссовера стала меньше площадь остекления, что сделало его внешность более стремительной.

В салоне также произошло много изменений. Так, в автомобиле изменился блок управления сервисными функциями, появился большой сенсорный экран для водителя.

Стоит ожидать, что в техническом плане также произошли изменения, о которых, возможно в ближайшее время расскажет сам производитель.

lexus Lexus NX
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