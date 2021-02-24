Компания Renault отказалась от выпуска нового субкомпактного седана

О планах компании Renault выпустить новый седан, который смог бы стать конкурентом Гранте, стало известно еще в начале прошлого года.

Но как оказалось, от такого проекта решили отказаться, а причиной такого решения стала непопулярность авто такого сегмента.

Новый субкомпактный седан планировали разработать для индийского рынка. В его основе, как сообщалось ранее, должны были использовать платформу CMF-A+.

Стоимость такой модели составила около 550 тыс. рупий или 560 тыс. рублей. Изучая возможность выпуска такой модели, в компании решили, что проект может оказаться нерентабельным, учитывая, что сейчас на рынке наиболее востребованы автомобили из сегмента кроссоверов и внедорожников.

Вместо субкомпактного седана в компании решили сосредоточиться на развитии моделей Duster, Triber и Kiger.