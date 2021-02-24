Главная » Новости

Опубликован новый рейтинг самых лучших автомобильных брендов

Просмотров 1 Опубликовано Обновлено

На этот раз рейтинг опубликовало американское издание Consumer Reports, которое регулярно проводит опросы автомобилистов и составляет Топы лучших автомобилей.
В этот раз рейтинг создавали по степени удовлетворённости потребителями, которых просили рассказать о надежности, безопасности, управляемости и степени удовлетворенности.

Так, оказалось, что больше всего своими автомобилями довольны владельцы машин Mazda. На втором месте оказались модели немецкого бренда BMW, а следом за ними оказались авто марки Subaru.

К слову последняя сохранила позицию в рейтинге, а вот Mazda поднялась на три строчки выше. Четвертое место оказалось у Porsche, пятое – у Honda.

При этом самыми худшими оказались автомобили Land Rover и Alfa Romeo. Большинство автомобилистов заявили, что надежность этих машин оставляет желать лучшего.

Tvoe-avto.com
Выходные данные

Сетевое издание «Твое-Авто» (16+).

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 — 67947 от 13.12.2016 г.

Учредитель: Харитонов Константин Николаевич.

Главный редактор: Чухутова Мария Николаевна.

Телефон редакции: +7 (937) 396-77-86. Время работы: 10.00 — 19.00 по Москве.

Электронный адрес редакции: redactor@tvoe-avto.com.

Проект агентства sorcmedia.ru

© 2021 ТВОЕ-АВТО
Яндекс.Метрика