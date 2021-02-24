Опубликован новый рейтинг самых лучших автомобильных брендов

На этот раз рейтинг опубликовало американское издание Consumer Reports, которое регулярно проводит опросы автомобилистов и составляет Топы лучших автомобилей.

В этот раз рейтинг создавали по степени удовлетворённости потребителями, которых просили рассказать о надежности, безопасности, управляемости и степени удовлетворенности.

Так, оказалось, что больше всего своими автомобилями довольны владельцы машин Mazda. На втором месте оказались модели немецкого бренда BMW, а следом за ними оказались авто марки Subaru.

К слову последняя сохранила позицию в рейтинге, а вот Mazda поднялась на три строчки выше. Четвертое место оказалось у Porsche, пятое – у Honda.

При этом самыми худшими оказались автомобили Land Rover и Alfa Romeo. Большинство автомобилистов заявили, что надежность этих машин оставляет желать лучшего.