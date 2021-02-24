В Китае начали продавать УАЗ «Буханку» за 1,8 миллиона рублей

На территории Китая стартовали продажи отечественных автомобилей от УАЗа, но официально компания об этом не объявляла.
При этом на сайте УАЗа в Китае представлены четыре модели, но стоимость Patriot и Pickup еще не названа, а вот Hunter и MPV уже имеют ценники, которые удивили.
Один из посетителей автосалона снял видеоролик и рассказал, что стоимость УАЗов оказалась в два раза больше, чем у конкурентов от китайских брендов.
К слову MPV в Китае назвали «Буханку». Последняя представлена по цене от 158 800 юаней, а это 1,83 млн рублей. При этом Hunter продается за 149 800 юаней минимум, а это 1,73 млн рублей.
УАЗ «Буханка» в одном из дилерских центров Китая. Дорого — примерно 1,6 млн рублей. pic.twitter.com/fkbNUtcWdO
— AutoChina24 (@AutoChina24) February 20, 2021