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В Китае начали продавать УАЗ «Буханку» за 1,8 миллиона рублей

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На территории Китая стартовали продажи отечественных автомобилей от УАЗа, но официально компания об этом не объявляла.
При этом на сайте УАЗа в Китае представлены четыре модели, но стоимость Patriot и Pickup еще не названа, а вот Hunter и MPV уже имеют ценники, которые удивили.

Один из посетителей автосалона снял видеоролик и рассказал, что стоимость УАЗов оказалась в два раза больше, чем у конкурентов от китайских брендов.

К слову MPV в Китае назвали «Буханку». Последняя представлена по цене от 158 800 юаней, а это 1,83 млн рублей. При этом Hunter продается за 149 800 юаней минимум, а это 1,73 млн рублей.

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