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Новый кроссовер Nissan X-Trail 2021 года не прошел краш-тест NHTSA

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Один из краш-тестов института не смогла пройти американская версия кроссовера, известная под названием Nissan Rogue.
В России этот автомобиль продается под названием Nissan X-Trail, а на американский рынок он поставляется с японского автомобильного завода.

Как рассказали в NHTSA новый кроссовер Nissan X-Trail 2021 года не прошел краш-тест по безопасности переднего пассажира.

За это испытание модель получила всего два балла, при этом в целом кроссовер оказался безопасным, ведь его общий результат составил четыре балла из пяти возможных.

Отличные результаты Nissan X-Trail 2021 года показал в тесте с боковым столкновением и опрокидыванием на крышу.

Положительно специалисты оценили и систему ProPilot, которая отлично справляется, если водитель во время движения убирает руки.

Что касается проваленного теста, то сохранность тут было отмечено, что система удержания в Nissan X-Trail не обеспечивает сохранность при столкновении.

nissan Nissan X-Trail
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