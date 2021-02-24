Новый кроссовер Nissan X-Trail 2021 года не прошел краш-тест NHTSA

Один из краш-тестов института не смогла пройти американская версия кроссовера, известная под названием Nissan Rogue.

В России этот автомобиль продается под названием Nissan X-Trail, а на американский рынок он поставляется с японского автомобильного завода.

Как рассказали в NHTSA новый кроссовер Nissan X-Trail 2021 года не прошел краш-тест по безопасности переднего пассажира.

За это испытание модель получила всего два балла, при этом в целом кроссовер оказался безопасным, ведь его общий результат составил четыре балла из пяти возможных.

Отличные результаты Nissan X-Trail 2021 года показал в тесте с боковым столкновением и опрокидыванием на крышу.

Положительно специалисты оценили и систему ProPilot, которая отлично справляется, если водитель во время движения убирает руки.

Что касается проваленного теста, то сохранность тут было отмечено, что система удержания в Nissan X-Trail не обеспечивает сохранность при столкновении.