Полноценное серийное производство автомобиля стартует весной, а пока Kia начала тестовое производство рестайлингового кроссовера Kia Sportage Ace, представленного осенью 2020 года.

В продажу автомобиль должен поступить уже в мае 2021 года. Предсерийная версия кроссовера дебютировала с измененным дизайном экстерьера и обновленным салоном.

Товарная версия немного будет отличаться. В частности, она получит иной передний бампер, а декоративные вставки и аэродинамический обвес предложат только для «спортивной» версии.

Обновленный Kia Sportage Ace, напомним, первым среди моделей марки получил новую эмблему, а сзади у него будет крупными буквами написано название.

Отличается от предшественника кроссовер и увеличенными габаритами, которые теперь составляют: 4 530/1 850/ 1 700 мм, колесная база – 2 640 мм.

В салоне все выполненном в современном стиле с использованием большого сенсорного дисплея мультимедийной системы.

В списке оборудования много современных систем безопасности и помощи водителю. В линейке двигателей теперь помимо 2,0-литрового 160-сильного двигателя будет и новый турбированный агрегат мощностью 200 л.с. и объёмом 1,5 литра.