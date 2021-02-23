Что выпускает Mitsubishi

Mitsubishi в настоящее время является одним из крупнейших промышленных конгломератов Японии, в котором работает множество различных компаний в различных отраслях. Mitsubishi Electric, например, производит решения для промышленной автоматизации, Mitsubishi Heavy Industries для тяжелой промышленности и военной промышленности, Mitsubishi Chemical для химической промышленности и Mitsubishi Motors для автомобильной промышленности. Автомобильная марка Mitsubishi уже несколько лет создает альянс с Renault и Nissan, которые борются за звание крупнейшей автомобильной компании в мире.

Автоконцерн Mitsubishi

В начале 20 века в Японии была основана всемирно известная автомобильная компания. Это Mitsubishi Motors Corporation. В настоящее время он расположен в районе Минато в Токио. Сама компания была основана в 1917 году, когда была основана компания Mitsubishi Shipbuilding Co., Ltd., выпустившая на рынок Mitsubishi Model A, которая стала первым серийным легковым автомобилем в Японии. Всего было выпущено 22 экземпляра этой машины. Модельный ряд митсубиси насчитывает сотни автомобилей. В 1934 году Mitsubishi Shipbuilding объединилась с Mitsubishi Aircraft Co., компанией, основанной в 1920 году, которая затем занималась производством двигателей и других компонентов для авиационной промышленности. Объединенная компания превратилась в Mitsubishi Heavy Industries и быстро стала крупнейшей частной компанией во всей Японии. Сегодня Mitsubishi Motors Corporation — это динамично развивающееся предприятие, в котором работает около 30 000 человек. сотрудников по всему миру и производит автомобили на своих заводах не только в Японии, но и в Китае, Индонезии, Таиланде, России и на Филиппинах. Согласно статистике Mitsubishi, в 2016 году компания продала 926 тысяч автомобилей более чем в 160 странах мира. автомобилей, таким образом достигнув чистых продаж 1,9 трлн иен. В 2011 году концерн стал шестым по величине японским производителем автомобилей и шестнадцатым по величине производителем в мире.

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В последние годы Mitsubishi расширила сферу своей деятельности на новые области (включая банковское дело, международную торговлю, производство самолетов и автомобильных запчастей), став все более прибыльным предприятием.