Количество автомобилей с АКПП (автоматической коробкой переключения передач) растет с каждым годом. Легкое управление и комфорт при передвижении на такой машине, особенно в городском режиме — неоспоримый факт.

Уже мало кто верит в миф о том, что АКПП — это ненадежный и сложный агрегат. Некоторые хозяева автомобилей считают, что проще заменить вышедшую из строя АКПП на б/у запчасть. Но это не всегда правильное решение. Такие запчасти не всегда надежные, неизвестно, сколько они прослужат, и стоят они не так уж и мало.

И уже не проблематично при необходимости найти станцию технического обслуживания, специализирующуюся на таких ремонтах. АКПП наиболее дорогостоящий узел автомобиля, который содержит высокотехнологичные детали, поэтому станция должна быть оснащена всем необходимым оборудованием и иметь обученных работников.

Не имея необходимых навыков, не стоит пробовать сделать самостоятельный ремонт этой детали — можно только ухудшить ситуацию. В таком случае лучше довериться специалистам ремонт Акпп в Твери смотреть тут. Перед устранением проблемы проводится диагностика автомобиля.

Как узнать, что нужна диагностика и ремонт АКПП

Не допустить усугубления проблемы возможно, если вовремя обратиться на станцию технического обслуживания. Знаками того, что появились сбои в работе, являются:

появление толчков на холодной АКПП;

появление толчков на горячей АКПП;

появление масляных подтеков;

не работают некоторые из режимов;

на панели приборов появились уведомления о неисправностях;

резкий удар или тряска при ее включении.

Стоимость ремонтных работ напрямую зависит от серьезности появившейся проблемы, времени на ее устранение и стоимости запасных частей.

Как продлить срок службы АКПП

Автоматическая коробка передач — дорогостоящий узел, и относится к нему нужно бережно. Своевременное обслуживание продлит срок эксплуатации АКПП.

Производителями рекомендуется замена масла в АКПП через 60-70 тысяч километров пробега автомобиля. Причем с одновременной заменой масляного фильтра. Несвоевременная замена масла повлечет за собой преждевременный износ узлов АКПП, а значит, и ремонт или ее замену. Кроме того, через каждые 15-20 тысяч пробега (но не реже, чем раз в году), измеряется уровень масла в коробке. Причем излишки масла навредят не меньше, чем его недостаток в коробке. Если масло залито слишком много, его сливают через технологическое отверстие.

Своевременное и качественное обслуживание — залог долгой службы АКПП.