Какие авто стоит сегодня брать в лизинг

Бизнес в наше время активно использует лизинговые схемы для приобретения транспорта и различного оборудования. Это выгодный вариант для всех людей, которые желают получить возможность арендовать необходимые вещи, а в конце срока действия договора выкупить право собственности на них. Компания, которая предоставляет лизинг, то есть лизингодатель, может выдвигать различные условия для сотрудничества, поэтому перед оформлением сделки необходимо тщательно изучать каждый пункт договора.

В зависимости от лизингодателя, клиент такой компании может иметь право на выкуп транспорта или другой техники в конце срока сделки или же нет. Это оговаривается заранее и подробно описывается в документах. Какой вариант выбрать – решать Вам. Но вот какую машину выгодно приобрести в лизинг, чтобы получить от этой сделки еще больше выгоды? Попробуем разобраться в этом вопросе подробно.

Мерседес – идеальный выбор для длительного лизинга

Если Вы выбираете автомобиль, который можно приобрести для бизнеса в лизинг, то надо смотреть на такие модели и производителей, которые предлагают лучшее. Мерседес лизинг для юридических лиц – оптимальное решение для любой солидной компании, которая хочет получить возможность использовать шикарный корпоративный транспорт, при этом, после окончания сделки и выкупа техники она наверняка и дальше будет оставаться в прекрасном состоянии и сможет прослужить долгие годы.

Почему выгодно брать именно Mercedes?

Вот ключевые причины:

Автомобили немецкого концерна служат десятилетиями без каких-либо нареканий. Они собираются из качественных комплектующих, отличаются высокой ремонтопригодностью, поэтому техника будет приносить пользу очень долго;

Такое авто можно легко продать за хорошие деньги, даже если Вы решите это сделать. Мерседесы всегда в цене, это касается даже не самых новых моделей, поэтому на них присутствует стабильный спрос на рынке и их в любой момент можно превратить из уже ненужного имущества в деньги.

Mercedes для бизнеса – это элемент престижа, ведь если в Вашей компании пользуются такими авто, то о ней это говорит многое. Если Вы волнуетесь о маркетинговой составляющей своего дела, желаете выглядеть в глазах клиентов и конкурентов более достойно – выбор Мерседеса будет совершенно оправданным.

Ищите выгодные условия по лизингу на Мерседес и получайте мощный импульс для дальнейшего развития для своего дела!