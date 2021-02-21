Как сделать свою машину более привлекательной и убрать небольшие дефекты

Все больше людей отказывается от покупки нового авто в салоне по той простой причине, что на дворе опять кризис и денег становится все меньше. Но водить хочется, у миллионов людей есть просто необходимость иметь личный транспорт, поэтому приходится соглашаться на не самые новые образцы автопрома. И это нормально, но если на машине есть заметные следы использования, пусть даже она новая, но после небольшого ДТП, то это очень портит впечатление от ее эксплуатации. Человек всеми силами желает исправить ситуацию, при этом минимальными затратами и сегодня это вполне реально сделать.

Как превратить свою «ласточку» из достаточно неприглядного агрегата, который прошел огонь и воду, в почти новую красоту? Есть разные варианты достижения подобного результата и мы рассмотрим самые простые и дешевые из них.

Как вернуть машине блеск и красоту

Вот основные способны восстановить приличный вид авто:

Глубокая полировка кузова и фар. Одна из основных проблем, которая портит внешний вид машины – царапины и потертости на кузове. Они появляются практически неизбежно даже при самом бережном использовании транспорта. В этом случае поможет глубокая полировка кузова. Процедура делается достаточно легко, не требует существенных вложений, может осуществляться даже самостоятельно, если для этого есть инструмент;

Тонировка. Также очень приятно обновляет вид машины – тонировка авто в Белгороде будет стоить недорого, но позволит сделать транспорт более оригинальным внешне, а если надо, то и немного скрыть от глаз посторонних салон;

Замена поломанного пластика на кузове. Большинство машин сегодня имеют пластиковые бампера, поэтому стоят они не дорого и могут быть легко заменены на новые. Это уже более серьезные траты, нежели предыдущие пункты, но и результат будет достойным. Главное не забыть, что можно менять кузовные части на полностью аналогичные даже по цвету.

Вот такие простые вещи способны обновить вид машины, пусть даже она будет уже совсем не новой, и порадовать владельца. Замена резины, дисков, полировка фар с применением недорогих современных полировальных паст также помогут сделать авто лучше. Но не стоит также забывать и о том, что первым делом надо обращать внимание на техническую исправность транспорта, а уже потом заниматься эстетическими процедурами.