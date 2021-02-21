В компании Subaru рассказали, когда россиянам ждать появление обновленного кроссовера Subaru XV.

Как выяснилось, Subaru представит в РФ рестайлинговый кроссовер XV в марте 2021 года, и тогда же планируется открыть прием заказов.

Спецификации модели для российского рынка пока не раскрыты. Стоит отметить, что американская версия этой модели, которая продается под названием Crosstrek обновилась в середине прошлого года.

В кроссовере появились новые бамперы, изменилась решетка радиатора, а также фары. При этом основным изменением стало появление нового двигателя.

Речь идет о 2,5-литровой силовой установке. Которая имеет мощность 185 л.с. при 239 Нм. Напомним, что в России актуальная версия модели продается с 1,6 и 2,0-литровыми ДВС по цене от 2 079 000 рублей.