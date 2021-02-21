Автосалоны просят россиян покупать автомобили за наличные деньги

Некоторые автодилеры обратились к россиянам с просьбой приобретать машины у дилеров, так как в противном случае, они будут вынуждены поднимать их стоимость.

С такой просьбой к россиянам обратились дилеры, опрошенные журналистами «Известий». В первую очередь обратились к автомобилистам небольшие автосалоны.

«Есть дилеры с маленьким объемом продаж, для которых нецелесообразно брать комиссию за эквайринг на себя. Они вешают ее на клиента, тогда и возникает просьба оплаты наличными», — пишут «Известия» ссылаясь на ГК «АвтоСпецЦентр».

При этом активнее всего за покупку авто за наличные деньги настаивают мультибренды, неофициальные дилеры и маленькие автосалоны.

Отмечается, что когда возникает просьба оплаты авто за наличные, то в этом случае наценка скорее всего будет минимальная.