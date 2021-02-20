5 причин приобрести Лада Веста

Сегодня транспортное средство, произведенное в России, для многих автомобилистов кажется не допустимым вариантом покупки якобы из-за их ненадежности. Но каждый выбирает исходя из своих финансовых возможностей. Тут советчиков нет, нужны знания и цель приобретения.

Какие достоинства у этой модели

У модернизированного варианта «Веста» есть ряд неоспоримых преимуществ:

Отличная контролируемость.

Такой автомобиль хорош в управлении, существенней, чем иные вазовские варианты. В отличие от классических русских авто, «Лада Веста» не валится при резких маневренных движениях, потому что кардинально различается передней подвеской, которая теперь имеет стоечки «МакВерсона» и подрамники. Ее продольная растяжка, имеющая рычаг – это была классика, изменена на другой вариант, взявший на себя всю существенную перегрузку.

Значительная высота дорожного просвета.

Дорожный клиренс «Весты» доходит до 178 см. Этот размер считается до поддонной части двигателя. Если измерить до бампера, расположенного спереди — 245 мм. Именно большой просвет позволяет размещение авто на стоянку при наличии бордюров. Любая снежная колея автомобилю не станет преградой! При движении по несильно разбитому дорожному покрытию, машина спокойно доезжает до нужного места.

Современный салон.

Внутри автомобиля очень комфортно за счет простора. Если мерить от одной двери до другой, ширина – 140 см, длина — 159 см. Это хорошие габариты. В таком салоне уютно располагаются не только рулевой, но и 4 взрослых человека. Высокий верх позволяет размешаться и людям с немаленьким ростом. Купить Лада Веста спорт – это мечта молодежи, любящей экстрим.

Достойная комплектация.

Автомобиль собран по последним требованиям современности. В самых полно укомплектованных вариантах присутствуют:

дождевой и световой прибор;

4 подушки безопасности;

устройство «ЭРА-Глонасс»;

климат-контроль;

активные элементы безопасности (ABS, BAS, и другие);

мультимедийная система, снабженная навигацией;

салон из кожи.

Именно эта модель может составить конкуренцию недорогим иномаркам Kia Rio и Hyundai Solaris.

Модель Веста на газу стала востребованным вариантом среди серии таких машин.

Цена, сопоставимая с конкурентами.

В среднем «Лада Веста» на «Авто.ру» стоит около 560 тыс. рублей.

За такую стоимость можно приобрести относительно свежий вариант, произведенный в 2016 году с мульти рулём и кожаным салоном.

Современный автомобиль «Лада Веста» при его правильной эксплуатации может прослужить много лет без существенной поломки. Его популярность растет с каждым днем. Дилер Лада в Пскове – удобство для жителей этого города.