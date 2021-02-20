Сервис и обслуживание БМВ

Все серии автомобилей БМВ собираются из высококачественных деталей, представительно выглядят и весьма удобны в эксплуатации. Однако даже в авто премиум-класса необходимо постоянно контролировать состояние деталей и узлов, регулярно проводить замену охлаждающих жидкостей и масла в рамках технического обслуживания.

Необходимость техобслуживания БМВ

Чтобы обеспечить гарантийные обязательства, автомашина должна проходить техобслуживание в официальных сервисах BMW или дилерских центрах этой компании. По окончании гарантийного периода при выявлении дефектов или для планового контроля следует проходить послегарантийное обслуживание в техцентре Мир БМВ. Без должного постоянного контроля запчасти изнашиваются, а малозначительные неполадки могут со временем привести к необходимости проведения серьезного дорогостоящего ремонта. Периодичность сервиса и обслуживания БМВ определяется пробегом. Более частые обращения в автосервис требуются при интенсивной эксплуатации автомобиля с перегревами, использовании некачественного горючего или перегрузах. Главными критериями выбора автомастерской для проведения необходимых работ являются стоимость обслуживания, цены на запасные части и расходные материалы, а также квалификация мастеров.

Список работ, проводимых в рамках планового обслуживания БМВ

Для каждой модели БМВ предусмотрена собственная методика выполнения диагностики. Вне зависимости от года выпуска автомобиля при проведении технического обслуживания производятся следующие работы:

компьютерная диагностика ходовой части, систем управления и подвески;

монтаж нового аккумулятора;

проверка тормозов с заменой колодок по мере износа или через каждые сорок тысяч километров пробега;

подзарядка и проверка АКБ;

замена масла, тормозных и охлаждающих жидкостей;

установка новых топливных и салонных фильтров;

плановая замена свечей зажигания;

замена воздушного фильтра;

замена жидкости гидроусилителя руля, а также смазки в мостах и коробках;

мойка радиатора, подкапотного пространства и полировка кузова;

регулирование развала-схождения;

обновление щеток стеклоочистителя и свечей зажигания.

При обращении в автосервис для обслуживания БМВ большое значение имеет профессионализм механика. Высококвалифицированный специалист быстро определит наличие неисправных элементов, требующих замены.

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