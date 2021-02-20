Фильтры для Шкоды Рапид

В автомобиле Шкода Рапид есть три вида основных фильтров: воздушный, масляный, топливный. Главной задачей воздушного расходника является очистка воздуха, поступающего в двигатель.

Независимо от марки, каждый автомобиль представляет собой сложнейшую конструкцию, включающую большое количество деталей. Каждая деталь, даже самая неприметная и маленькая, выполняет свою функцию. Огромную роль в работоспособности авто играют расходные материалы, в частности, фильтры. От их состояния, качества зависит исправная работа узлов машины, продолжительность ее эксплуатационного срока. Неисправный фильтрующий элемент сам по себе не может обездвижить авто, но он приведет к серьёзным поломкам. Об особенностях использования фильтров Шкода Рапид и причинах их неисправностей подробно рассказано ниже.

Какую работу выполняют фильтры в авто?

В автомобиле Шкода Рапид есть три вида основных фильтров: воздушный, масляный, топливный. Главной задачей воздушного расходника является очистка воздуха, поступающего в двигатель. Пыль, абразивные частицы, грязь – все это может стать причиной преждевременного износа движка, поэтому воздухофильтр должен быть качественным. В зависимости от условий эксплуатации Шкоды Рапид, этот расходный материал нужно менять каждые 15-30 тысяч километров. На сайте https://chehia-avto.ru/service/original-details/filtry о замене фильтрующих элементов можно узнать детальнее.

Не менее важным является масляный фильтр, его меняют через каждые 15 тысяч километров. Он призван улавливать малейшие загрязнения в моторном масле, которые могут образовываться при работе авто: грязь, ржавчину, сажу, металлическую стружку.

Бензофильтр предназначен для очистки бензина перед его поступлением в двигатель. На дне бензобака, независимо от вида и качества топлива, образуется осадок в виде пыли, воды. Бензофильтр защищает топливную систему от них. Заменять его нужно каждые 60 тысяч километров.

Топливный фильтр Шкода Рапид: когда и зачем менять?

Топливный фильтр – незаменимый элемент в системе подачи топлива. Он может быть разного качества, от чего зависит срок его эксплуатации и надежность очистки топлива. Менять этот расходник нужно вовремя, ведь в противном случае будет понижаться мощность машины и эксплуатационные сроки отдельных ее запчастей.

Что же выводит из строя бензофильтр преждевременно? Это:

топливо низкого качества,

нахождение автомобиля в длительном простое,

покупка расходника низкого качества.

Почему выходят из строя воздушные и масляные фильтры?

Масляной фильтрующий элемент выходит из строя преждевременно по следующим причинам:

применение неподходящего или низкокачественного автомобильного масла,

длительный простой машины,

некорректная работа или поломка масляного насоса.

Воздушный фильтр высокого качества редко когда выходит из строя преждевременно, но это не означает, что можно искусственно продлевать его эксплуатационный срок. Это может привести к нестабильной работе двигателя и преждевременному износу отдельных запчастей шкоды Рапид.