Компания Hyundai официально объявила о старте продаж обновленной версии модели Santa Fe, которая доступна покупателям в четырех комплектациях по цене от 2 479 000 рублей.

Hyundai начала продажи обновленного кроссовера Santa Fe на российском рынке в версиях Family, Lifestyle, Prestige и High-Tech.

Автомобиль в сравнении с предшественником в начальной комплектации прибавил в цене 200 тыс. рублей. Рестайлиновый Santa Fe теперь имеет дизайн в стиле Sonata, и для него впервые стали доступны колесные диски на 20 дюймов. Слегка изменились и габариты кроссовера.

В частности, показатели длины, ширины и высоты увеличились на 15, 10 и 30 мм соответственно. Цветовая гамма представлена 9 вариантами, а в салоне может быть четыре разных цветовых оформления. Изменения затронули и линейку двигателей, где появился 2,5-литровый бензиновый двигатель мощность 180 л.с. при 232 Нм, который пришел на смену 188-сильному ДВС.

Также предлагается и дизельный 2,2-литровый мотор, а для топовых комплектаций доступен 3,5-литровый 249-сильный двигатель.

Система привода для кроссовера предусмотрена на обе оси. Что касается оснащенности комплектаций, то уже в базовом исполнении для обновленного Santa Fe предложат мультимедийную систему с 8-дюймовым экраном и поддержкой Apple CarPlay и Android Autо, диодные фары, климат-контроль на две зоны, круиз-контроль, подогрев руля, лобового стекла, передних сидений и форсунок омывателя.

Помимо этого, в модели предлагаются различные системы, включая систему экстренного торможения, антипробуксовочную систему, камеру заднего вида, парктроники и многое другое. В самой дорогой комплектации Santa Fe доступен по цене от 3 239 000 до 3 299 000 рублей.

В этом исполнении для автомобиля по умолчанию будет опциональный пакет и 19-дюймовые колесные диски. Пакет Smart Sense для других комплектаций за исключением базовой предложат за дополнительную плату и в нем будет адаптивный круиз-контроль и другие электронные помощники.