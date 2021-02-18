Замена задних и передних амортизаторов в KIA Sportage

Многие владельцы кроссовера KIA Sportage сталкиваются с одной и той же проблемой — посторонние звуки в амортизаторах: стук, скрежет и другие. Единственным эффективным способом устранить неисправность является замена пришедшей в негодность детали. Поговорим о причинах и признаках неисправности, а также об алгоритме замены амортизаторов на КИА Спортэйдж.

Причины повреждения передних и задних стоек

Чаще всего амортизаторы приходят в негодность по следующим причинам:

Изнашивание амортизационной смазки. Как и другие технические жидкости, амортизационное масло подвержено естественному износу. В процессе эксплуатации оно наполняется влагой и теряет свои функциональные характеристики. В результате стойки функционируют значительно жестче и их эффективность стремительно падает. Утечка газа. Эта проблема аналогична предыдущей с той разницей, что она актуальна для работающих на газе амортизаторов. Газ в таких конструкциях исполняет роль своеобразной смазки, и, если происходит его утечка, амортизатор не может работать с должной эффективностью. Повреждение сальника. Сальник — это резинотехническое уплотнение, и его разрыв — весьма распространенная проблема. Причиной разрыва может послужить естественное старение или внешний фактор. Как результат, из амортизатора вытекает масло, что приводит к порче детали. Неисправность сайлентблоков. Со временем они теряют эластичность и эффективность. Ремонту эти элементы не подлежат, поэтому единственный способ решения проблемы — их замена (если она технически возможна) или замена амортизатора. Повреждение клапанного механизма. Проблема возникает из-за естественного старения элемента или из-за механических повреждений. Скорость, с которой пластины клапанного механизма выходят из строя, зависит от качества металла изготовления и от аккуратности эксплуатации автомобиля.

Как понять, что амортизаторам требуется замена

Основными признаками неисправности амортизаторов являются:

Колебание автомобиля в момент ускорения и торможения. Если он раскачивается более одного раза — значит амортизаторы вышли из строя, в лучшем случае частично. Исправные стойки гасят колебательные движения после первого качка. Крен кузова во время маневрирования. Аналогичная ситуация: корпус автомобиля не должен раскачиваться в горизонтальной плоскости в момент вхождения в поворот. Увеличенный тормозной путь. Этот симптом является следствием раскачивания автомобиля при торможении. Поврежденные стойки не гасят колебание кузова, и эффективность торможения заметно снижается. Дискомфорт водителя и пассажиров во время движения. Наиболее распространенный симптом — укачивание людей, склонных к морской болезни. Это также является следствием чрезмерного раскачивания авто. Нестабильность рулевого управления. Если автомобиль ведет в сторону даже при прямом положении руля, амортизаторам срочно требуется замена.

Замена амортизаторов KIA Sportage

Замена передних амортизаторов происходит по следующей схеме:

Поднимите переднюю часть кроссовера с помощью подъемника или домкрата. Открутите болты крепления стабилизатора, амортизатора и тормозной трубки. Демонтируйте амортизатор. Открутите гайку, фиксирующую верхнюю опору. Поменяйте защитную амортизационную резину. Установите новый опорный подшипник, а затем амортизатор и зафиксируйте его болтами в обратном порядке.

Для замены задних стоек от вас потребуется:

Открутить болты крепления сайлентблоков, задних стоек стабилизатора, а также нижнего и верхнего крепления амортизаторов. Снимите поврежденные амортизаторы. Установите новые стойки. Для этого соберите конструкцию в обратном порядке. Вполне возможно, что вам потребуются новые болты, которыми следует запастись заранее.

После замены неисправных амортизаторов подвеска будет работать мягче и тише, а колебательные движения не будут доставлять дискомфорт во время езды.