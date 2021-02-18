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Кроссовер Nissan Terrano следующего поколения может не появиться на рынке РФ

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Nissan Terrano является перелицованной версией Renault Duster первого поколения, причем эту модель собирают на московском заводе, где и соплатформенный Duster.

После презентации нового поколения Duster будущее модели стало неопределенным.
Как пишет «Авторевю», Nissan Terrano еще будут выпускать несколько месяцев, но сколько точно не известно.

В Nissan заявляют, что не оставят в России нишу компактных кроссоверов, но еще неизвестно, какая модель придет на смену текущей генерации Terrano.

Стоит отметить, что Terrano обходится дороже чем Duster, к тому же он продается значительно хуже соплатформеника.

Сейчас Nissan Terrano можно купить с 1,6 или 2,0-литровым мотором. Привод у модели может быть передний или полный.

Также автопроизводитель предлагает кроссоверы Qashqai, X-Trail и Murano, а позже еще появится пятое поколение внедорожника Pathfinder.

Названа стоимость нового кроссовера Renault Duster на российском рынке

nissan Nissan Terrano
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