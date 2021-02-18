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На автозаводе «ПСМА Рус» в Калуге начали выпускать новые дизельные ДВС DV6 EL

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Российское подразделение компании сообщило о начале производства дизельных силовых установок DV6 EL.
На предприятии «ПСМА Рус» в Калуге, как сообщил автопроизводитель, выпустили первый образец нового двигателя. Пока был собран только испытательный образец, тогда как о сроках начала полноценного производства информации пока нет.

Но отмечается, что первый двигатель выпустили в соответствии с утвержденным планом. Никакие другие подробности о проекте не раскрывают.

Стоит отметить, что оборудование для испытательного стенда на предприятии было установлено еще в конце прошлого года.

Этот стенд предназначен для проверки качества двигателей DV6. Также в 2019 году «ПСМА Рус» заключила специнвестконтракт (СПИК) с Минпроторгом, что позволит компании расширить производство, увеличивать локализацию и т.д.

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