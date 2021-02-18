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Новый суббренд от Subaru вывел на тесты свой первый внедорожник

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Компания Subaru создала новый бренд, который носит название Wilderness.
Под этим брендом первым выйдет внедорожник. Его тестирование уже началось, а фотографии тестового прототипа появились в сети.

Под новым суббрендом Subaru начнет выпускать существенно доработанные варианты уже представленных в модельном ряду Subaru автомобилей.

В частности, планируется выпускать экстремальные версии автомобилей для бездорожья. Внешне такие машины будут отличаться, а также они будут доработаны и в техническом плане.

Первым в модельной линейке Wilderness станет универсал Subaru Outback. Судя по фотографиям в этом автомобиле модернизируют подвеску, увеличат дорожный просвет, добавят защитных элементов на кузове, а также предложат внедорожные покрышки.

По предварительным данным, двигатель у доработанного Subaru Outback останется прежним и им будет 2,4-литровый 264-сильный ДВС, с которым его предлагают на территории США. Презентация этой новинки ожидается в середине года.

Новый суббренд от Subaru вывел на тесты свой первый внедорожник

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