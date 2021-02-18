Jeep из-за заводского брака отзывает в РФ более 7,5 тыс. автомобилей Grand Cherokee

Об отзывной кампании 18 февраля проинформировал Росстандарт.

В сообщении ведомства говорится о необходимости отправить на сервис более 7,5 тыс. внедорожников американского бренда Jeep. В частности, отзывными стали 7 545 автомобилей Jeep Grand Cherokee, выпущенных с ноября 2010 года по май 2013 года. Причиной называют реле топливного насоса, в котором контакты могут иметь загрязнения силиконом.

Из-за этого есть вероятность, что реле является неисправным, а это приведет к тому, что двигатель может остановиться во время движения, либо вовсе не запустится. В дилерских центрах проведут проверку и при необходимости заменят старое реле на новое.

«На всех транспортных средствах, в случае наличия установленного внешнего реле, будет выполнен демонтаж старого реле и установка нового внешнего реле топливного насоса с разъемом и жгутом проводов, а также перенос реле на кронштейн рядом с блоком РСМ. В случае, если внешнее реле топливного насоса не установлено, будет модифицирован блок TIPM и установлено внешнее реле топливного насоса» — говорится в сообщении Росстандарта.