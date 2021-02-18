Дилеры бренда Hyundai обеспокоены развитием онлайн-продаж автомобилей в РФ

Владельцы дилерских центров Hyundai очень сильно недовольны онлайн-продажами автомобилей марки.

Дилеры грозятся обратиться к антимонопольщикам с целью запрета продаж автомобилей через интернет.

В Северной столице дилеры Hyundai уже обратились с жалобой в ассоциацию «Российские автомобильные дилеры» (РОАД), к ним присоединились представители марки и с других регионов РФ.

Продажа автомобилей через интернет не дает возможности заработать розничным продавцам.

Дилер за выдачу автомобиля оформленного онлайн от автопроизводителя получает фиксированную комиссию, но его основной заработок это продажа сервисов и дополнительных опций, которые в этом случае уже невозможно реализовать клиенту.

Как пишет газета «Новый проспект», с новой политикой Hyundai часть дилерских центров может просто закрыться из-за потери прибыли.

Продажи авто Hyundai через интернет запустили в конце прошлого года. В планах автопроизводителя в текущем году привлечь к выдаче оформленных онлайн автомобилей 150 центров из 190 существующих.