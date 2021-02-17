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Все автомобили Ford в странах ЕС будут полностью электрическими к 2030 году

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Американская компания проведет реструктуризацию своего бизнеса на европейском рынке.
В рамках реструктуризации все автомобили Ford в странах ЕС станут полностью электрическими к 2030 году.

В планах автопроизводителя уже к середине 2026 года для всех моделей, представленных в Европе предложить гибридные силовые установки.

Уже к 2030 году весь модельный ряд марки должен быть полностью электрическим.

Этот план затронет не только легковые автомобили, но и коммерческие машины, которые станут гибридами в 2024 году, а к 2030 году у таких транспортных средств будут гибридные и полностью электрические версии на выбор.

Между тем, в модельной линейке Ford полноценными электрокарами являются кроссовер Mustang Mach-E и фургон E-Transit.

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