Составлен рейтинг ТОП-10 любимых японских автомобилей россиян за 2020 год

Аналитики подвели итоги продаж японских автомобилей на российском рынке за прошлый год.

В отчетный период в нашей стране было реализовано 256 тыс. японских машин, что на 16% хуже, чем годом ранее.

Чаще всего в 2020 году продавался кроссовер Toyota RAV4, который один из немногих автомобилей, продемонстрировал положительную динамику продаж.

Эта японская модель была продана в количестве 36,4 тыс. экземпляров, что на 19% больше, чем в 2019 году. На втором месте по объемам продаж оказался еще одна модель Toyota, а именно бизнес-седан Camry.

Его результат – 27,4 тыс. шт., что на 20% меньше. Третий результат показал Nissan Qashqai, реализованный в количестве 22,1 тыс. ед., что на 12%.

На четвертой и пятой позиции ТОП-10 любимых японских автомобилей россиян за 2020 год расположились Nissan X-Trail (20,2 тыс. ед.; -3%) и Mazda CX-5 (20 ед.; -11%). В десятке лидеров оказались следующие японские автомобили:

Mitsubishi Outlander (17,8 тыс. ед.; -25%),

Datsun on-DO (12,8 тыс. ед.; -34%),

Toyota LC Prado (11,3 тыс. ед.; -26%),

Nissan Terrano (11,2 тыс. ед.; -11%),

Lexus RX (10,5 тыс. ед.; +6%).