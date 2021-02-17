Опубликован Топ-10 самых популярных «европейцев» в РФ по итогам 2020 года

В прошлом году треть от всех проданных в России автомобилей пришлась на модели европейских марок, о чем свидетельствуют данные АЕБ.

За 2020 год россияне купили 445,5 тыс. европейских машин, что на 5% меньше, чем в 2019 году. Среди таких авто самым востребованным оказался Volkswagen Polo.

Этот автомобиль возглавил Топ-10 самых популярных «европейцев» в России по итогам 2020 года с результатом 58,5 тыс. реализованных экземпляров.

Продажи модели выросли на 4%. На второй строчке расположился Skoda Rapid, который разошёлся тиражом в количестве 35,2 тыс. ед. Volkswagen Tiguan вошел в тройку лидеров с показателем 33 тыс. штук, что на 11% меньше.

В первую пятерку вошли Renault Logan (32,6 тыс. ед.; -8%) и Duster (31,6 тыс. ед.; -19%), а следом за ними оказался Sandero (26 тыс. ед.; -15%).

В десятке самых продаваемых авто европейских брендов еще оказались: Skoda Octavia (21,6 тыс. ед.; -20%), Skoda Kodiaq (20,6 тыс. ед.; -18%), Renault Kaptur (20,3 тыс. ед.; -21%) и Renault Arkana (16,8 тыс. ед.; +49%).

Источник: Автостат.