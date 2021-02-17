Составлен Топ-10 самых покупаемых автомобилей премиум-сегмента в январе 2021

Агентство «Автостат» опубликовали статистику по продажам новых автомобилей из премиального сегмента за прошлый месяц и рассказало о самых продаваемых моделях.

В январе россияне купили почти 10 тыс. новых премиальных авто. Этот сегмент занял десятую часть в общих продажах рынка.

В составленном Топ-10 самых покупаемых автомобилей премиум-сегмента в январе 2021 лидером стал кроссовер Lexus RX, реализованный в количестве 849 единиц.

Следующие три строчки в рейтинге заняли модели марки BMW, а именно X6 (509 ед.), X5 (430 ед.) и 5-Series (420 ед.).

На пятой позиции расположился Benz E-Class, реализованный в количестве 377 штук.

Следующие пять строчек рейтинга достались: Lexus NX (365 ед.), BMW X3 (352 ед.), Mercedes-Benz GLE (289 ед.), BMW 3-Series (270 ед.) и BMW X7 (267 ед.).