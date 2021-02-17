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«АвтоВАЗ» отзовет в России более 9 тыс. автомобилей Lada

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Отзывная кампания затронет кроссоверы Lada Xray, о чем сообщил Росстандарт.
В сообщении ведомства указано, что АвтоВАЗ отправит на сервис 9 311 Lada Xray, которые были реализованы на рынке в период с января по май прошлого года.

В автомобилях выявили вероятность повреждения сварного шва вала электромеханического усилителя рулевого управления.

В рамках отзыва автопроизводитель обещает выполнить замену вала электромеханического усилителя рулевого управления.

Все работы будут осуществляться бесплатно для владельцев отзывных машин.

lada Lada Xray
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